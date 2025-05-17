عليق يُباشر مهامه في الاتحاد ويطالب بكأس الجزائر

باشر الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، رسميا مهامه مع الفريق في منصبه الجديد كمدير عام للنادي.

وقال عليق، مساء أمس الجمعة، مرفوقا برئيس مجلس الإدارة بوبكر عبيد، بزيارة التشكيلة، بفندق “ليغاسي” عشية الداربي المرتقب مساء اليوم السبت، أمام أتليتيك بارادو، في الجولة الـ 26 من البطولة.

والقى الرئيس التاريخي للاتحاد، والذي عاد في منصب مديرا عاما. كلمة تحفيزية على مسامع اللاعبين والطاقم الفني، أكّد من خلالها على أهمية مواصلة العمل الجاد والمثابرة. من أجل تحقيق نتائج تليق باسم وتاريخ الاتحاد.

كما لم يفوّت عليق، حسب بيان نشرته إدارة اتحاد العاصمة، الفرصة دون التطرق إلى الموعد الهام الذي ينتظر الفريق في نهائي كأس الجزائر، أمام شباب بلوزداد.