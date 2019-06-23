عليك بالظلم والنهب وعلينا بالدعاء والاحتساب.. يا زوجة الأب

تحية طيبة وبعد

المعنى الحقيقي للقسوة ورمز الظلم والتعسف من سأتكلم في حقها، وأسأل الله أن يهديها إلى سواء السبيل.

إنها زوجة والدي، فهي لا تقصر أبدا في قهرنا والتطاول على حقوقنا، بعدما هجرها والدي وكنا ضحية ذلك.

حيث غاب ولم يظهر له أي أثر، بعدما أحاطت به المشاكل من كل ناحية، لقد حاول معها كثيرا لكي يُصلح من شأنها، وعندما يئس اختفى.

ولا نعلم إن كان حيا أو ميتا.

من شتتت أسرتنا وفرقت شملنا، تنعم في خيرات والدي، فهي من تدير محله الخاص ببيع المواد الغذائية.

وقد جعلت شقيقها قائما معها على هذا الشأن بعدما تنكرت لوجودنا، قد يتساءل أحدكم لماذا لا نحمي حقنا ونتركها تفعل ما تشاء.

فأقول لكم الخوف من بطشها ويدها الطائلة، من يجعلنا نتقي شرها ونكتفي بالدعاء أن يحررنا الله من قبضتها.

ومن ناحية أخرى، فضلنا البحث عن أبي وهذا أهم مما يحدث في غيابه من تصرفاتها.

حيث أننا في كل مرة نسمع أخبارا حول تواجده في مكان معين، ولكننا حتى الآن لم نجده.

أسأل الله أن يحميه ويحفظه بعينه التي لا تنام، أما زوجته فأقول لها عليك بالظلم والنهب وعلينا بالدعاء والاحتساب، وتلك الأيام يداولها الله بين الناس.

حسان/ البويرة