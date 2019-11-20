عليلات وحشيشي في حبس الحراش بتهمة التورط في قضية كونيناف

يوجد رجل الأعمال عمر عليلات والمستشار السابق برئاسة الجمهورية زين حشيشي في الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعدما تم توقيفهما من طرف مصالح الدرك الوطني.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن حشيشي وعليلات اللذان تم توقيفهما، جرى التحقيق معهما جار من طرف فصيلة الأبحاث لدرك باب جديد.

وأوضحت المصادر أن تحقيقات الدرك مع حشيشي وعليلات، ركزت على شبهات بتورطها في جرائم دولية منظمة.

ومن بين تلك الشبهات التي تحوم حول الموقوفين، احتمال تورطهما في تكوين جماعة أشرار وتبييض وتهريب أموال وتلقي رشاوى وإساءة استغلال الوظيفة.

وتقول مصادر “النهار أونلاين” إن تفاصيل القضية تتلخص في ورود اسمي حشيشي وعليلات في قضية رجل الأعمال طارق كونيناف.

ومعروف أن هذه القضية قادت التحقيقات فيها إلى إيداع كونيناف وحسيبة مقراوي المديرة العامة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة الحبس المؤقت بسجن الحراش.

تجدر الإشارة إلى أن حشيشي وعليلات الذي شغل منصب نائب بالبرلمان خلال العهدة السابقة، معروف عنهما قربهما من دوائر سياسية داخل وخارج الوطن.

كما أن اسميهما تم ذكرهما في تحقيقات للعدالة الإسبانية، حول فضائح رشاوى قدمتها شركات إسبانية لمسؤولين جزائريين، مقابل الفوز بصفقات لإنجاز مشاريع.