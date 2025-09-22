عليلات يخضع لعملية جراحية ويغيب شهرا إضافيا

خضع قائد نادي اتحاد العاصمة، آدم عليلات، اليوم الاثنين، لعملية جراحية ستبعده عن الميادين شهرا كاملا.

وكان عليلات، الذي تألق رفقة محليي “الخضر” في “الشان” الأخيرة. قد ضيّع آخر 3 لقاءات للاتحاد في البطولة، أمام كل من أتليتيك بارادو واتحاد خنشلة وشبيبة الساورة. بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات نهاية أوت الماضي.

وكشفت إدارة الاتحاد أن عليلات الذي شارك أساسيا في “داربي الجزائر” أمام المولودية. أجرى اليوم عملية جراحية ناجحة على مستوى الغضروف الهلالي للركبة اليمنى.

مشيرة إلى أن عليلات، سيدخل مرحلة التأهيل خلال الأيام القادمة، على أن يكون جاهزاً للعودة إلى المنافسة في غضون 3 إلى 4 أسابيع.