عليلات ينفرد برقم استثنائي في الـ”شان”
انفرد مدافع “الخضر” آدم عليلات، برقم استثنائي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” الجارية وقائعها في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الحالي، بكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا.
وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء، فإن مدافع اتحاد العاصمة. هو أعلى لاعب في “الشان” منحا للتمريرات الحاسمة. وأول لاعب يقدم أكثر من 100 تمريرة ناجحة
وأبرز المصدر ذاته، أن عليلات، ينفرد إلى حد الآن بقائمة أعلى اللاعبين منحا للتمريرات الناجحة في مباراة واحدة، بواقع 109 تمريرة. بصم عليها بمناسبة لقاء الجولة الأولى بين “الخضر” وأوغندا.
يُشار إلى أن المنتخب الوطني، ضمن عبوره إلى ربع نهائي “الشان”. بعد جمعه 6 نقاط بانتصار و3 تعادلات.
منح آدم عليلات🇩🇿 مدافع منتخب الجزائر أمام أوغندا 109 تمريرة ناجحة وهو بالمناسبة في مباراة واحدة في كأس أمم للمحليين 👇🏻
🏅 الأعلى في النسخة الحالية إلى حد الآن
🏅 الأعلى في قاعدة بيانات سوفاسكور الخاصة بالمنافسة
🏅 أول يمنح 100+ تمريرة ناجحة
📸-> @FAFAlgeria pic.twitter.com/hlKQcskxwS
— SofascoreAR (@SofascoreARB) August 18, 2025