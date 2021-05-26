عليلي: الصادرات خارج المحروقات يمكن أن تبلغ 5 مليار دولار بنهاية 2021

أكد الأمين العام لوزارة التجارة، رضوان عليلي، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات يمكن أن تبلغ 5 مليار دولار بنهاية 2021.

وأوضح عليلي، أن الجزائر تمكنت من مضاعفة عمليات التصدير خارج مجال المحروقات رغم آثار الأزمة الصحية لكوفيد-19.

مما سيسمح –يشير المتحدث-، “لنا بتحقيق مبلغ يتراوح بين 4.5 و5 مليار دولار بنهاية السنة”.

وأضاف عليلي، أن منطقة التبادل الحر الافريقية، تشكل “فرصة حقيقية” للبلاد،حيث ستسمح بمضاعفة صادراتها بخمس مرات بـ2022-2023 تجاه البلدان الافريقية.

ودعا عليلي المؤسسات الجزائرية إلى اغتنام فرصة منطقة التبادل الحر الافريقية، من خلال “المبادرة لترقية مختلف المنتجات الموجهة للتصدير”.

وأوضح ذات المتحدث في هذا الصدد، أن وزارة التجارة تعمل حاليا على تنشيط مجالس الأعمال مع جميع البلدان الافريقية.

ولتحديد –يضيف المسؤول- جميع الفرص التي من شأنها المساعدة على تطوير المبادلات البينية الافريقية.

وتابع قوله أنه “بإمكان رجال الأعمال الجزائريين والأفارقة أيضا تحديد تلك الفرص حسب حضورهم الدائم، سيما من خلال المبادلات التجارية”.

ودعا المؤسسات الافريقية للاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن هؤلاء المتعاملين سيستفيدون من جميع التسهيلات اللازمة.