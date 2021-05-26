عليلي.. المبادلات التجارية الإفريقية بلغت بـ3000 مليار دولار والجزائر تستطيع أخذ حصة منها

قال الأمين العام لوزارة التجارة، رضوان عليلي، الاتحاد الافريقي قدر المبادلات التجارية البينية الافريقية، بـ3000 مليار دولار على المدى الطويل.

وأكد مسؤول وزارة التجارة أن الجزائر قادرة على أخذ حصة معتبرة من تلك المبادلات التجارية.

وأوضح عليلي، أن أخذ حصة من المبادلات،يكون شريطة أن “تغتنم المؤسسات الجزائرية هذه الفرصة التي توفرها منطقة التبادل الحر الإفريقية”.

وأشار المتحدث،أن المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ستتعزز،مذكرا أن 9 بلدان عربية منها تونس، هم أعضاء بمنطقة التبادل الحر الإفريقية.