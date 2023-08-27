عليلي ثالث المستقدمين في اولمبي الشلف

أعلنت إدارة فريق أولمبي الشلف التعاقد مع اللاعب مصطفى عليلي قادما من شبيبة القبائل لموسمين إلى غاية 2025.

وقالت إدارة أولمبي الشلف أن عليلي رسّم عودته إلى الفريق من جديد للنادي ليصبح ثالث المستقدمين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعن عودة عليلي إلى بيت الفريق، قال في هذا الشأن “الحمد لله بعودتي إلى الشلف، أشكر الإدارة على الثقة و إن شاء الله تكون عودتي بمثابة الإضافة المرجوة مني”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti