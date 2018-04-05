عليوي: أزمة الحليب مطروحة منذ 55 سنة وأطراف تتواطأ لخلقها

أكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن مشكل أزمة الحليب مطروح منذ 55 سنة، ليكشف عن إنشاء فيدرالية للحليب والأبقار قريبا.

وقال عليوي خلال لقائه بفلاحي ولاية البويرة اليوم،”إن هناك العديد من الأطراف تتواطأ لخلق أزمة الحليب”.

وبهذا الخصوص كشف عليوي، عن إنشاء فيدرالية للحليب، والأبقار ، يكون مقرها بولاية سطيف.

وذلك بهدف تحقيق الإكتفاء في هذه المادة، ذات الإستهلاك الواسع.

أما بخصوص العقار الفلاحي، أكد عليوي، أنه سيتم تسوية العقار الفلاحي الذي انتهجته الحكومة مؤخرا.

مشيرا إلى” أن هناك قانون حماية الأراضي الفلاحية، أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الدستور الجديد”.

وأوضح الأمين العام لإتحاد الفلاحين، أنه سيعمل على استراتيجية لتخزين وتسويق المنتوج الفلاحي.

كما أعلن المتحدث، عن أربعة مؤسسات بنكية تقدم قروض إسلامية للفلاحين الشباب.