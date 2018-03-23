عليوي: الأمطار والثلوج في فصل الربيع لن تفسد المحاصيل الفلاحية

أكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن الأمطار والثلوج، خلال فصل الربيع لن تفسد المحاصيل الفلاحية.

وأوضح محمد عليوي في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، أنّ الأمطار والثلوج التي ضربت مختلف الولايات، ستنفع المحاصيل الفلاحية خاصة الحبوب.

مستبعدا، أن تكون هذه الموجات البردية تحمل ضررا للفلاحة.

وأشار المتحدث، أن الرياح والأعاصير التي عرفتها بعض الولايات الجنوبية، هي التي قد تؤثر على المحاصيل الفلاحية، وليس الثلوج والأمطار.

مؤكدا أنه” وبعد أن شهدت العديد من الولايات لأمطار والثلوج قضت على مخاوف الفلاحين سواءً بالجنوب أوالهضاب العليا، والسهوب”.

وأضاف عليوي، أن الأمطار والثلوج ستساهم في وفرة المنتوج الفلاحي من خضروات وفواكه، وكذا وفرة المياه بالينابيع والسدود.

وقال ذات المصدر:” أن الجزائر لن تعرف جفافا هذا العام”.

كما أكد عليوي، أنّ أسعار الخضر والفواكه، ستكون بأسعار منخفضة ومعقولة، خاصة في شهر رمضان، نظرا لوفرة المنتوج.

وبخصوص تصدير الخضر والفواكه خلال هذا العام، أكد المتحدث، أن إمكانية التصدير، ستكون على المنتوجات التي تفوق الطلب.

ودعا رئيس إتحاد الفلاحين، الحكومة بضرورة، إنشاء مصانع لتحويل المنتوجات الفلاحية ذات الوفرة خاصة الموسمية منها، ليستفيد منها الفلاحون.

وتصدير ما يمكن تصديره للخارج –يقول عليوي-.