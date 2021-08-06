عليوي: تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة بسبب شح الأمطار

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن الجزائر سجلت تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة. لموسم حصاد 2020-2021 بسبب شح الأمطار. مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد.

وأكد عليوي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الجهات الغربية للبلاد هي الأكثر تضررا. حيث شهدت بعض الولايات جفافا بنسبة 100 بالمائة. والهضاب العليا كذلك لم تسلم من موجه الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ سنوات. مضيفا أن هناك تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب بكل أنواعها رغم جهود الدولة المبذولة لتحقيق الأمن الغدائي. مما سيؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.