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عليّ الاستمرار والظفر بامرأة هي أحسن اختيار

باب الفرج
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عليّ الاستمرار والظفر بامرأة هي أحسن اختيار صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

محمد من الجزائر العاصمة، يشغل منصب إطار في البنك، يبلغ من العمر 45 سنة، أرمل أب لولد عمره سنتين.

يملك مسكنا خاصا، يتمنى الارتباط على سنة الله والرسول مع امرأة متفهمة وناضجة من احدى مدن الوسط أو الشرق الجزائري.

لا يتجاوز عمرها 42 سنة، لا بأس أن كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الاكثر، يشترطها امرأة متدينة وتخشى الله، يقبلها عاملة او ماكثة بالبيت.

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