عليّ الاستمرار والظفر بامرأة هي أحسن اختيار

محمد من الجزائر العاصمة، يشغل منصب إطار في البنك، يبلغ من العمر 45 سنة، أرمل أب لولد عمره سنتين.

يملك مسكنا خاصا، يتمنى الارتباط على سنة الله والرسول مع امرأة متفهمة وناضجة من احدى مدن الوسط أو الشرق الجزائري.

لا يتجاوز عمرها 42 سنة، لا بأس أن كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الاكثر، يشترطها امرأة متدينة وتخشى الله، يقبلها عاملة او ماكثة بالبيت.

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