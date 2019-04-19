علي العسكري: مجهولون يحاولون تدمير الأفافاس

استنكر منسق حزب جبهة القوى الإشتراكية، علي العسكري، اقتحام مقر الحزب من طرف مجهولين، متهما إياهم بمحاولة تدمير الأفافاس.

وأشار العسكري في بيان له اليوم الجمعة ” السبت الماضي، كان مقر جبهة القوى الاشتراكية موضوع مشاهد عنف لا توصف ولا تُطاق، حالت دون عقد المجلس الوطني الاستثنائي”.

واعتبر العسكري، الأعمال غير أخلاقية، خارجة عن تقاليد جبهة القوى الاشتراكية وقيمها الديمقراطية.

وأضاف “تكرر نفس السيناريو بعد أن استعاد المناضلون مقر الحزب، من أشخاص متشددين استخدموا وسائل ثقيلة بما في ذلك شاحنة تابعة لبلدية الجزائر العاصمة لتحطيم جدار الحزب على الساعة الثالثة صباحا”.

وأشار أن المناضلة حياة تياتي، قد تم اقصاؤها من الحزب بشكل دائم، الذي يسعى لتشويه سمعة سلطات الحزب من خلال مزاعم كاذبة.

ودعا قادة الافافاس والناشطين به إلى العمل من أجل رد الحزب مكانته، باعتباره أول قوة سياسية معارضة، خاصة في هذه الفترة التاريخية.