علي بداوي يكشف من وهران عن رقمنة استخراج وثيقة الضياع

كشف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، خلال تدشينه لمقر أمن حضري لحي 4100 سكن ترقوي عمومي ببلدية سيدي الشحمي بولاية وهران عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتمثل في رقمنة إجراءات استخراج وثيقة الضياع، وذلك في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع استراتيجية التحديث والعصرنة. التي انتهجتها المديرية والرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات والانتقال نحو الإدارة الالكترونية الشاملة مشيرا إلى أن المنصة الرقمية الخاصة باستخراج وثيقة الضياع. سيتم وضعها حيز الخدمة قريبا في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، حيث سيتمكن المواطنون من الاستفادة منها. دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الأمنية استجابة لتطلعات المواطنين.

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