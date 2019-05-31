علي بنواري: الإنتخابات الرئاسية ستكون نهاية السنة وسأترشح لها

أوضح علي بنواري ، وزير المنتدب السابق للخزينة، رئيس حزب نداء الوطن، أن هناك طريقتين للخروج من الأزمة في الجزائر.

وقال بنواري ان الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل سيكون مآلها الفشل.

في مقابلة مع سبوتنيك ، قال علي بنواري ، أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى على الأرجح في نهاية عام 2019.

وانه سيرشح نفسه للرئاسة التي ستجري خلال نهاية السنة الجارية حسب قوله.

وعن موعد 4 جويلية قال بنواري انه لن يتم تقييد أي شخص بالمواعيد النهائية المحددة في المادة 102 من الدستور و “سيكون كل شيء ممكن”.

وبهذا المعنى ، أشار إلى طريقتين لإخراج الجزائر من حالة الحصار السياسي ، في أعقاب الإخفاق المعلن في الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية 2019 كما قال ، و التي تليها دعوة قائد الجيش إلى الحوار الوطني.