علي بن زينة : يجب استحداث ديوان لتسيير الخدمات المدرسية

كشف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أنهم تطرقوا عدة مرات بصفتهم منظمة على ضرورة مراقبة المواد الغذائية الموجهة للمطاعم المدرسية.

وأضاف علي بن زينة، خلال مكالمة هاتفية لقناة “النهار” أنه لوتم مراقبة المطاعم المدرسية لتفجئنا ما يأكله أبنائنا.

لأن التلاميذ بحاجة لفيتامينات من أجل الإستيعاب والدراسة.

واوضح المتحدث، أن تبسة ليست الاولى التي كانت ستتلقى لحوم فاسدة، حيث حدتث هذه الظاهرة من قبل في عدة ولايات.

وأشاربن زينة، إلى أن المطاعم المدرسية تعاني كذلك من مشكل انعدام النظافة، وذلك بسبب غياب الرقابة.

كما أكد بن زينة على ضرورة وجود ديوان لتسيير الخدمات المدرسية، ومن بين هذه الخدمات الإطعام المدرسي.

للإشارة، تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، اليوم الأحد، من حجز 10 قناطير من لحم الدجاج الفاسد بـ7 مؤسسات تربوية.

وكانت هذه الكمية في طريقها للطهي ابتداء من اليوم في المطاعم المدرسية.

وأثبت مفتشو التجارة والبيطرة عدم صلاحية كمية اللحم الفاسد.