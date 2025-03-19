علي بوزيان مدربا جديدا لمنتخب السلة الجزائري

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة اليوم الأربعاء، عن تعيينها التقني “الفرانكو جزائري” علي بوزيان، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

ونوّهت الاتحادية، بصفقة علي بوزيان، مشيرة إلى أنه يملك خبرة واسعة في عالم كرة السلة. وأنها واثقة من قدرته على قيادة المنتخب نحو النجاح.

للإشارة فإن بوزيان، لاعب كرة سلة محترف سابق، وأشرف على العديد من الأندية، آخرها نادي دينان فولتير الفرنسي.

إلى جانب ذلك، فقد قاد مدرب “الخضر” الجديد، العارضة الفنية لمنتخب سويسرا لأقل من 20 سنة. وعمل مساعدا لمدرب منتخب فرنسا لذات الفئة.

كما أنه كان مسؤولا عن تطوير برامج الشباب في “إلان شالون”، ودرّب أيضا فئات أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة وأقل من 21 سنة في موناكو “باسكت بول”.