علي جابر لإسمهان سيمون : “الجزائريون يعطون لنا دروسا في الحضارة”

أبهرت الجزائرية أسمهان سيمون، مساء أمس السبت، الجمهور ، بآداء رائع، في الحلقة الثانية من برنامج “أرب غوت تالند”، المهتم بالمواهب العربية.

وزاد الزي القبائلي، سيمون، رونقا وجمالا، ورغم خروجها من المنافسىة، إلا أنها تركت صورة مشرفة عن الجزائر، وعن التراث الامازيغي.

وأشاد اعضاء لجنة التحكيم، بأداء اسمهان، خاصة علي جابر، والذي قدم كلمات مؤثرة لإسمهان، ولكل الجزائريين.

و قال على جابر : ” أنا كثير مبسوط، أنت نقلت الفن الأمازيغي للعالم كلو، ومن وراكي صرنا نحب الامازيغية كثير”.

وأضاف عضو لجنة التحكيم : “فرحتنا فرحتين، أنت موهبة كبيرة، وأنا حبيتك كثير، ولأن الجزائريين عم يعطونا دروس في الحضارة، شعب غير قدرو بطريقة حضارية، وطريقة شهمة، وكلنا نشوف حالنا فيكم “.