علي جابر يهنئ الجزائريين بعيد الإستقلال
هنأ الإعلامي اللبناني، علي جابر، الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الإستقلال، الموافق للخامس من شهر جويلية سنة 1962.
وكتب علي جابر على صفحته بفايسبوك: “كل عام و الجزائر حرة مستقلة و بألف خير ، عيد إستقلال سعيد للأصدقاء في الجزائر”.
كل عام و الجزائر حرة ، مستقلة و بألف خير ، عيد إستقلال سعيد للأصدقاء في الجزائر 🇩🇿❤#عيد_إستقلال_الجزائر
Publiée par Ali Jaber sur Dimanche 5 juillet 2020
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