علي جمعة: الممارسات الدنيئة ضد المقدسات الدينية لن تقف حد التنديد

ندّد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري علي جمعة، الممارسات الدنيئة التي مست القرآن الكريم من خلال حرقه في الدنمارك وتمزيقه.

وقال علي جمعة الذي يشغل أيضا عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في تصريح خص به “النهار اونلاين ” لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، من يقوم بتلك الممارسات الساذجة التي تدل على الكراهية تثير المشاعر وتستفز النفوس كلها تبعث لنا بالمزيد من العمل على عمارة الأرض ونشر الإسلام كما حسنا عليه ديننا”

وأضاف علي جمعة “هذه الممارسات الدنيئة لن تقف حد التنديد. بل سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقرارات جدية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات الدينية”.