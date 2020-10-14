علي حداد أخذ 124 صفقة في الأشغال العمومية بقيمة 78 الف مليار سنتيم

كشفت محاكمة الذراع المالي للنظام السابق رجل الأعمال علي حداد عن أرقام مهولة بخصوص قيمة وحجم الصفقات التي كانت يتحصل عليها هذا الأخير خاصة في قطاع الأشغال العمومية.

وحسب المحاضر التي تم انجازها خلال التحقيق فإنه ومن سنة 2000 الي يومنا هدا حداد تحصل علي حداد على 124 صفقة بقيمة 78الف و410 مليار سنتيم، 99 مشروع بالأشغال العمومية بقيمة 564مليار وأكثر من 800 مليون دينار

وحسب ذات المحاضر فإن الوضعية الجبائية لعلي حداد تقدر بأكثر من738مليون دينار

وخلال مساءلة المتهم علي حداد من قبل قاضي الجلسة فإن التحريات كشفت عن وجود شخص مسموع اسمه بن نبي قدم شكوى وهو مقاول مختص في الأشغال واعمال الري والبناء يقول انه تم حرمانه من مشروع قيمته 200مليار تم تسليمه لعلي حداد نواحي براقي بقيمة 1000مليار سنتيم.

وقال الضحية أنه توجه للقنوات التلفزيونية وكشف المؤامرة، وخلالها الجماعة بدؤا في ابتزازه من خلال عدة اتصالات َويطلبون منه تسليم ما عنده من ملفات لحداد.

الشاهدة وهي محامية أرادت ابتزاز الضحية تم اعداد خطة وتم تحديد هويتها والنتيجة تبين انها ليس لها علاقة بعلي حداد لا حتى بمحاميته.

القاضي: نبدأ بتهمة تبييض الأموال

حداد: عندي طلب سيدي الرئيس قبل الإجابة

القاضي: تفضل أنا في الاستماع

حداد : التمس منحي حق قرينة البراءة حتى اثبات العكس

القاضي: هذا من حقك

حداد: وللَا مرة تم منحي هدا الحق منذ 1988تم انشاء شركتي من طرف الاخوة حداد قالوا حداد: يستحوذ على كل الصفقات والأشغال بالجزائر من الشرق الي الغرب من الشمال الي الجنوب لي ماشي هو مليح فب الجزائر يقولو على حداد

حداد: تسلمت شركتي 12قرض 9قروض مسددة 100/100 3قروض 2منها مسددة 100٪100

الثالث بقي منه 25٪ تسلمت 12قرض بقي واحد فقط به 25٪ القرض الأول خلص بمشروع الاسمنت غليزان

حداد: القرض الثاني الإسمنت الجلفة

حداد: القرض الثالث وجهته لمشروع مستغانم برحال بعنابة شركتي ليس لها اي قرض بقي واحد فقط أنا أنكر كل التهم ولا اقبلها