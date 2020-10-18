علي حداد: “أولادي ما عندهمش واش ياكلو وخليتلهم 5 ملاين فالدار”

أدلى رجل الأعمال وامبراطور الأشغال العمومية المحبوس علي حداد خلال جلسة محاكمته اليوم بتصريحات مثيرة حول الوضعية المالية والاجتماعية التي تمر بها عائلته

القاضي: حداد بخصوص مراسلة الأرصاد الجوية أنت طلبت رخصة هبوط ونزول الطائرة..هل تحوز على هذه الأخيرة..؟

حداد: الى حد الآن لا أملك طائرة الحقيقة هي ىأنني طلبت ترخيص لاستئجار طائرة للتنقل بين الولايات ،كوننا نستعمل 3 طائرات لنقل الوفد المرافق لي.

القاضي: الم تتصل بالسعيد بوتفليقة من أجل التوسط لك لدى الوزراء للحصول على مشاريع.

حداد يرد بنبرة حادة وصوت مبحوح من زنزانته بتازولت: سيدي القاضي هذه مؤامرة لذلك زج بي في السجن.

حداد: هناك موامرة جعلت عائلتي تدفع الثمن غاليا زوجتي ” ماخليتلهاش ولا دورو، وأولادي ما عندهومش واش ياكلو وخليتهم غير 5 ملايين سنتيم في الدار”.

حداد: سيدي الرئيس أبدا لم أتصل بالسعيد بوتفليقة ولو مرة من أجل التوسط لي للحصول على مشاريع.