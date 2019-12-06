علي حداد استولى على 19 مليار من حملة بوتفليقة ولم يدعمه بسنتيم

أدلى المكلف بالمالية في حملة الرئيس و المترشح السابق لرئاسيات أفريل المنصرم بشهادات مثيرة حول طريقة تسيير الأموال في الحملة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اون لاين” نقلا عن مصادر قضائية على صلة بقضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة فإن المدعو شايد جمال والذي يعتبر مدير المالية في حملة بوتفليقة و الذي تم الاستماع إليه كشاهد قد اتهم علي حداد بالإستيلاء على 19 مليار من اموال الحملة.

وأضافت مصادر النهار أونلاين أن الشاهد قد قال أن علي حداد هو من عينه مديرا للمالية بالحملة.

كما قال حسب ضات المصادر بأنه سحب الأموال من حساب الحملة على ثلاث دفعات.

وتم سحب مبلغ 12 مليار خلال المرة الأولى و مبلغ 5 ملايير خلال المرة الثانية ومبلغ ملياري سنتيم خلال المرة الثالثة وتم تسليمها كلها لعلي حداد.

وأشارت ذات المصادر أن مدير المالية لحملة بوتفليقة قد قال أن حداد استولى على هذه المبالغ لحسابه الشخصي كما أنه لم يدعم حملة بوتفليقة ولو بسنتيم.