علي حداد: شركتي شريفة لا تبيض الأموال.. وإذا أخذت مزايا غير مستحقة اقطعوا لي رأسي

نفى رجل الأعمال و رئيس المنتدى السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد كل التهم الموجهة إليه و المتعلقة بالمشاركة في تبييض الأاموال و المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية، أين قال للقاضي خلال جلسة المحاكمة “إذا بيضت الأاموال وأخذت امتيازات غير مستحقة قطعهولي رأسي”.

وقال حداد في رده على أسئلة القاضي خلال جلسة المحاكمة بأنه ينفي أن يكون قد شارك في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية أين أكد بأنه قام بنقل أموال حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى مكتبه بالدار البيضاء لأسباب امنية بطلب من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة.

واكد علي حداد بأنه بطلب من سعيد بوتفليقة كذلك قام باختيار صهره وشخص أخر من أجل تسيير الأمور المالية للحملة الإنتخابية لأأنهم أشخاص يثق فيهم وهذا بعد موافقة سعيد بوتفليقة.

وقال علي حداد خلال السماع له من قبل القاضي أنه عمل على جلب المستثمرين للجزائر، كما كشف أنه اتصل بالمحامين من أجل استرجاع أموال الحملة لكن المحامين أخبروه أن الدرك قاموا بحجز الأموال