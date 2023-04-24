علي حداد للقاضي: نعم حوّلت 4200 أورو من انجلترا إلى أسبانيا

استهل المتهم رجل الأعمال الأعمال علي حداد تصريحاته لرئيس الجلسة من سجن تازولت بباتنة، باعترافه بواقعتين. أولها تلك التي تتعلق بتحويل مبلغ مالي ضخم بالعملة الصعبة والمقدر بـ4200 أورو. حسب ما ورد في مضمون الانابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية.

كما أكد المتهم أن العملية تلك تمت بطريقة قانونية بحكم اقامته في انجلترا منذ سنة 2008 الى 2015. أين حقق ارباحا طائلة فيما يخص نشاطه التجاري أين أسس شركات هناك. موضحا المتهم أن الجزائر كبلد ليس لها الحق في منع القيام بتحويلات مالية خارج الوطن من بلد أجنبي. مؤكدا في ذات السياق أن الأموال محل الجريمة لم يتم تحويلها من الجزائر. وبالتالي لا وجود لمتابعة قضائية في هذا الشأن.

وعن تحرير وثيقة بالدين للمسماة “رانيا” بمبلغ مالي قدره 1500 أورو. فقد اعترف المتهم علي حداد لهيئة المجلس أن هذه العملية تمت حقيقة.

كما أكد أيضا بأنه لا يمكن الاجابة عن هذه الأسئلة لكونه لم يطلع على الانابات القضائية ولو مرة. خاصة وأن التحقيقات قالت أن علي حداد حول هذا المبلغ للفتاة دون تحديد الهوية.

علي حداد يكشف حقائق مثيرة عن اللوبي الامريكي

وعن واقعة اللوبي الامريكي المسماة “صبرينة” التي كشفت التحقيقات القضائية بشأنها. أن هذا الأخيرة استعملها بصفتها المستشار الشخصي أن على حداد استعملها للضعط على السلطات الجزائرية لاجل اطلاق سراحه. مقابل تحويل لها مبلغ 10مليون دولار. في حين، كشف علي حداد بأنه هذه القضية صدم لمّا سمع بها اول مرة وهو مسجون. مؤكدا بأنه لا يعرف هذه المرأة إطلاقا، لاجل مساومة الجزائر لاجل اطلاق سراحه.

كما خضغ في ذات السياق الابن غيلاس حداد للاستجواب هو الآخر لثبوت إرساله رسالة لوالده جاء في مضمونها. “لماذا لا تستعمل اللوبينغ” وهي الرسالة التي أكد عنها المتهم بأنه أرسلها خلال تواجده في الخارج أين كان يشعر بالضعف والاحباط لوجود والده في السجن وفقدانه للأبد.