علي حداد متابع بحيازة 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية

يتابع رجل الأعمال علي حداد، في عدة قضايا منها حيازة جوازات سفر حصل عليها بطريقة غير قانونية، حيث يمثل في هذه الأثناء أمام قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس.

وتتم حاليا متابعو علي حداد، بحيازة 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية كان قد استفاد منها بتواطئ في دائرة بئر مراد رايس.

كما تم العثور ايضا بحوزة علي حداد على رخصتين للسياقة بطريقة غير قانونية، ويمثل ايضا أمام قاضي التحقيق رئيس مصلحة جوازات السفر ببئر مراد رايس.

ومن المنتظر ان يخضع رجل الاعمال، للتحقيق مع فصيلة أبحاث الدرك خلال ساعات، وهذا في قضايا الفساد.

وكانت فصيلة الأبحاث للدرك بباب جديد أخطرت بقضية علي حداد، ومن المنتظر ان يخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال.