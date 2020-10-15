علي حداد: هكذا جنبنا الجزائر خسارة بقيمة 226 مليون اورو في مشروع سكة غليزان تيارت تيسمسيلت

الوطني
  • -
  • 0
علي حداد: هكذا جنبنا الجزائر خسارة بقيمة 226 مليون اورو في مشروع سكة غليزان تيارت تيسمسيلت
بقلم ياسمينة دهيمي

واصل المتهم علي حداد الإجابة عن اسئلة المحكمة، منذ احالة الكلمة له يوم امس، بحيث اجاب المتهم حداد القاضي عن مشروع 30 كم مقطع عين الدفلى وطارق بن زياد أن هذا المشروع يعتبر إعادة تهيأة طريق.

وقال حداد أنه لم يتسلمه بصيغة التراضي كما جاء في موضوع الخبرة بل عن طريق الاستشارة وهذا حسب ماكان معمول به بالبلديات وقتها، موضحا المتهم أنه تسلم المشروع بعد الاطلاع على موضوع الاستشارة وأجاب عليها.
أما فيما يخص السكك الحديدية غليزان تيارت تيسمسيلت فقط جنب الجزائر خسارة مالية قدرها 226مليون اورو وهذا ما حققته الجزائر كارباح.

وقال حداد أن  المشروع لم تتسلمه شركة اجنبية، َوفي رده على سؤال القاضي بخصوص تسلم المشروع عن طريق صيغة التراضي قال علي حداد ان شركة etrhp،ليس لها اي دخل في مجلس الوزراء ولجنة الصفقات العمومية.

مضيفا أن المشروع تسلمه بصيغة الاستشارة وليس بصيغة التراضي كما جاء في محضر الخبرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=904069

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com