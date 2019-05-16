علي حداد يورط 60 إطارا ساميا ووزراء في قضايا فساد

ورط رجل الأعمال علي حداد معه 60 إطارا ساميا ووزراء في قضايا فساد.

وحسب مصادر النهار، فقد تم السماع لـ 60 إطارا من طرف فرقة الأبحاث بباب جديد، هذا ويمثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام العدالة في قضايا فساد علي حداد.

وهذا بعد سماعه من طرف فرقة الأبحاث للدرك باب جديد، وفي نفس السياق مثل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أمام وكيل الجمهورية في قضية علي حداد.

بعد أن تم سماعه من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، وأضاف نفس المصدر أن 9 وزراء أمام وكيل الجمهورية في قضايا فساد علي حداد.

قائمة الوزراء تضم عمار غول وعمارة بن يونس وآخرون، بالإضافة إلى أن 2 ولاة جمهورية أمام وكيل الجمهورية في قضايا فساد علي حداد.

وحسب ذات المصدر، القائمة ضمت أيضا كريم جودي وزير المالية السابق، حسين نسيب وزير الموارد المائية، ووزير النقل السابق عمار تو.

أين تم السماع لهم في من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، وأيضا المثول أمام وكيل الجمهورية.