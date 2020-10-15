علي حداد : fcc الإسبانية انسحبت من الجزائر كليا وهذه هي الأسباب

استهل قاضي الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة صبيحة اليوم الخميس بمواصلة استجواب المتهم الموقوف علي حداد.

بحيث رد حداد علي أسئلة المحكمة من سجن تازولت بباتنة عبر محاكة مرئية، أين شرح في اليوم الخامس من انطلاق المحاكمة انه مشروع المركب الرياضي بتيزي وزو اعترضته عدة مشاكل ما حال دون تسليمه في اجاله المحددة “اوت 2019”.

وحصر حداد السبب الرئيسي في التأخر في المشكل المالي بالدرجة الأولى بسبب عدم تسديد المستحقات المالية التي كانت امتدت من 8 إلى 14 أشهر، وهو العائق الأكبر الذي واجهه في تقدم اشغال المشروع، بغض النظر عن العوامل الأخرى كسوء الأحول الجوية، نقص الدراسات، وكذا انطلاق عدة مشاريع في نفس الوقت.

وأكد حداد أن كل ما يقوله هو صحيح ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو بطاش عبد النور شاهد على أقواله، مخاطبا القاضي “لك سيدي القاضي أن تسأل مدير الشباب والرياضة لتيزي وزو”.

وعن سبب انسحاب الشريك الاسباني fccمن المشروع رد حداد على هذه النقطة، أن الشريك الأجنبي انسحب من الجزائر كلية وليس من مشروع المركب الرياضي فقط، وهذا بسبب تأخر الغلاف المالي، الذي اعترضهم بعد 2013و2014، خاصة وان الدراسات في هذا المشروع الصخم اخذت وقت طويل امتد الي غاية 6 اشهر.

وأضاف المتهم أنه وبعد انسحاب الشريك الإسباني واجهتهم مشاكل أخرى من بينها مشكل الضمان على الأشغال في حال تسلميه لشركة أخرى، فضلا عن الغرامة الجزافية التي تترتب على عاتق شركته في حال أي خسارة تطرأ على المشروع.

كما اوضح علي حداد وبالتفاصيل الدقيقة لرئيس المحكمة عن ظروف تسلمه المشروع الذي كان يشتغل به 1500 عامل لضخامته، خاصة بعدما تساءل القاضي عن سببب عدم تفعيل العقود خاصة وان المشروع عرف عدة ملاحق وصلت قيمتها حسب الخبرة الي 11مليار سنتيم بنسبة قدرت ب34٪ من تقدم الأشغال أي قيمة المشروع الأولي، وأكثر من 32 مليار سنتيم بنسبة 88٪ من تقدم أشغال الإنجاز.