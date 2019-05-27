علي حمام: أدرجوا آجال إنجاز المشاريع بدفاتر الشروط واحرصوا على الإلتزام بها

أمر وزير الموارد المائية أمس بضرورة تحديد مدة إنجاز المشاريع، بدفتر الشروط، لتفادي أي تجاوز للآجال المحددة وإلزام المقاولات بها.

وأجرى اليوم علي حمام وزير الموارد المائية، زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية معسكر، بحضور والي الولاية.

وحضر زيارة الوزير أيضا كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وإطارات من الوزارة فضلا عن مدير الموارد المائية للولاية،

حيث استهل الوزير زيارته بمشروع إنجاز خزان مائي 30 ألف م3، بمنطقة سيدي عبد القادر بن جبار، ببلدية معسكر،

لتعزيز قدرات التخزين خاصة بعد ربط بلدية معسكر بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من تحويل الماو MAO، أين أمر الوزير

المقاولة باحترام الآجال التعاقدية، وتسليم المشروع بتاريخ 15 جويلية 2019، وخلاف ذلك سيتم الفسخ مع المقاولة يضيف الوزير.

وأمر علي حمام بوجوب تحديد مدة الإنجاز لكل مشروع، في دفتر الشروط المتعدد الحصص، وضرورة احترام الآجال التعاقدية لكل حصة.

كما زار الوزير أيضا مشروع إنجاز خزان ذو سعة 20 ألف م3، مع مقر التسيير ومسالك وحائط حماية على مستوى

محيط السقي الفلاحي لسهل غريس، والتي قاربت نسبة تقدم الأشغال بها 55 من المائة، حيث أمر الوزير بضرورة تسليم المشروع

قبل نهاية شهر جوان 2019، حتى يتم وضع المشروع حيّز الخدمة، كما توجه الوفد الرسمي لبلدية عين فراح واستمع للشروحات

المقدمة عن ممثل للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حول مشاريع تحويل المياه انطلاقا من سد واد التحت، لتزويد بلديات واد الأبطال،

سيدي عبد الجبار وعين فراح، حيث أمر حمام مدير الوكالة الوطنية للسدود، مدير الموارد المائية والمقاولة بضرورة الإنتهاء من محطات

المعالجة والضخ، مع ضبط مخطط عمل لتحديد مواعيد التسليم.