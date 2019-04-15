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علي حمام: “اضمنوا التموين بالمياه في رمضان والصيف وحَصِّلوا الديون من الزبائن”

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علي حمام: “اضمنوا التموين بالمياه في رمضان والصيف وحَصِّلوا الديون من الزبائن”
بقلم موسى.ب

شدد وزير الموارد المائية علي حمام، على ضرورة إتمام مشاريع القطاع الجارية، في آجالها المحددة وتحسين الخدمة العمومية للمياه.

كما أمر وزير الموارد المائية خلال زيارة تفقدية لمقر الجزائرية للمياه بالعاصمة،بتأمين التموين بالمياه تحسبا لشهر رمضان وموسم الإصطياف المقبل.

وأعطى الوزير توجيهات من أجل تعزيز العمل التنسيقي بين مختلف مصالح القطاع، وبذل مزيد من الجهود للحد من التسربات المائية.

فضلا عن العمل على استرجاع الديون لدى الزبائن، وتقليص الفوترة الجزافية، والحد من التوصيلات العشوائية، بالإضافة الى تحسين التواصل المباشر

مع الزبائن بالإعتماد على وسائل الإتصال الحديثة، كما أوصى بالتدخل السريع لتصليح الأعطاب، وإعادة وضعية الأرضية إلى طبيعتها الأصلية.

واستمع الوزير خلال الزيارة لعرض مفصل حول النشاطات والمشاريع التي تشرف على إنجازها مؤسسة الجزائرية للمياه عبر 44 ولاية.


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