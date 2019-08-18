علي حمام: “تخصيص 2.5 مليار دينار لحماية ولاية أم البواقي من الفيضانات”

خصّص وزير الموارد المائية علي حمام ميزانية قدرها 2.5 مليار دينار لحماية ولاية أم البواقي من الفيضانات.

وتفقد اليوم الأحد الوزير مشاريع قطاعه بولاية أم البواقي، وكذا مشروع إنجاز محطة معالجة مياه سد اوركيس وكافة ملحقاتها.

خاصة وأن المحطة تزود خمسة من كبريات مدن الولاية، أم البواقي، عين البيضاء، عين فكروني، عين الكرشة وعين مليلة.

أين استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول المشاريع الملحقة بنظام سد أوركيس المتمثلة في “خزان 20000م مكعب بعين البيضاء”

وشدّد علي حمام على الشركات المنفذة للمشروع بالإسراع بسبب التأخير، كما حدد مدة شهر لتسليمه أو إتخاذ إجراءات مشددة اتجاه الشركات.