علي حمام: “مجهولون استعانوا بصور فيضانات في ليبيا ونسبوها لولاية اليزي”

قال وزير الموارد المائية علي حمام، إنّ مجهولون استعانوا بصور فيضانات في ليبيا ونسبوها لفيضانات ولاية ايليزي.

وجاء تعليق علي حمام اليوم من ولاية باتنة، بعد انتشار صور بشكل واسع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية، على أساس انها تعود الى مخلفات السيول التي عرفتها منطقة جانت بولاية اليزي .

ومن جهتها خلية الإعلام والإتصال لولاية إيليزي قامت بنشر توضيح يو الاحد الماضي، تؤكد أنّ الصور المنتشرة تعود إلى فيضانات من أماكن أخرى في العالم على غرار هايتي ومدينة غات الليبية المتاخمة للحدود.