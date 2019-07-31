علي حمام: ملئ كل خزانات المياه ليلة العيد..و15 %زيادة في نسبة الانتاج

قال وزير الموارد المائية علي حمام خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش أشغال الاجتماع اليوم أنه سيتم تخصيص زيادة بنسبة 10 الى 15 بالمائة في معدل كمية المياه المنتجة خلال الأيام العادية.

واكد ذات المسؤول بانه سيتم والحرص على ملئ كل خزانات المياه ليلة عيد الأضحى المبارك لضمان تموين المواطنين بكميات كافية

زيادة على ذلك سيتم ضمان عمل كل مراكز الاتصال الرقم الأخضر على مدار يومي العيد.

أما فيما يتعلق بجانب التطهير أضاف الوزير انه تم تجنيد كل الموارد البشرية و المادية اللازمة حيث تم خصيص فرق تدخل خاصة مدعمة بالشاحنات الممتصة لمياه الصرف الصحي تفاديا لوقوع أي نوع من المشاكل.

وخصص الإجتماع التنسيقي لتقييم مخطط العمل الذي تم اعداده قصد ضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب والتكفل بالصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع أستمع الوزير لعروض شاملة قدمها مختلف الفاعلين في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه و التطهير والتي تخص أساسا أهم التدابير والإجراءات من أجل تأمين السير الحسن للخدمة العمومية خلال هذه المناسبة الدينية.