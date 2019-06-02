علي حمام يأمر بتوجيه إعذارات للمقاولات المنجزة للمحيط الفلاحي المسقي لهضبة مستغانم   

أمر وزير الموارد المائية علي حمام،اليوم الأحد، المسؤولين عن مشروع المحيط الفلاحي المسقي لهضبة مستغانم، بإعذار المقاولات المكلفة بالإنجاز بعد التأخر الفادح في الأشغال.

وطالب حمام بمناسبة في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بمستغانم، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بتطبيق غرامات التأخير وإعذار المقاولات

ووضع مخطط لتدارك الأشغال التي من المقرر أن يتم استلامها بعد ستة أو ثمانية أشهر.

وأوضح الوزير أن “المقاولات شرعت بالإنجاز في وبعد قرابة 12 شهرا (أي ثلثي الآجال)، لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بشطري المشروع 14 في المائة”.

ويهدف هذا المشروع، وفقا للشروحات التي تم تقديمها بحوض الحليب بالحسيان، إلى سقي 6 ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية انطلاقا من نظام التزويد بالمياه .