علي حمام يتعهد بحل مشكل المياه الشروب في ولاية تبسة

قام اليوم وزير الموارد المائية، علي حمام، بزيارته تفقدية لمشاريع القطاع بولاية تبسة.

وافتتح الوزير زيارته بتفقد سد “ولجة” بمنطقة واد ملاق بلدية الونزة .

أين عاين مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب “بولجة” لفائدة ستة بلديات الذي شارف على الإنتهاء.

وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الاشغال، حتى تستفيد جل بلديات الولاية.

وفي اطار تدعيم عملية التزود بالماء الشروب لبلدية الونزة وقف الوزير بمحطة معالجة المياه ببومرزاق.

أين استمع لعرض شامل حول المشروع الذي من شأنه تحسين وضعية التموين بالماء الشروب للبلدية من خلال المحطة التي ستزود انطلاقا من بئر بومرزاق بنسبة تدفق تقدر ب 100م مكعب في الساعة.

وفي هذا الشأن حرص الوزير على تقليص مدة المشروع قدر الامكان لوضع المحطة حيز الخدمة في اقرب وقت ممكن.