علي حمام يشارك في الأسبوع الدولي للمياه بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية

يشارك وزير الموارد المائية علي حمام بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية في فعاليات الأسبوع الدولي للمياه.

وأفاد بيان للوزارة أن الفعاليات ستمتد إلى غاية 7 سبتمبر تحت شعار:”الإدارة المستدامة للمياه: الحلول الذكية للإدارة المدمجة للمياه”.

وشارك علي حمام في المائدة المستديرة لمسؤولي المياه، وهو اجتماع رفيع المستوى يهدف الى بناء توافق في الآراء، بشأن الإجراءات التي يتعين تناولها حول تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

و عرض الوزير تجربة الجزائر التحكم في ندرة الموارد المائية من خلال انتهاج سياسة محكمة ترتكز على الإدارة المدمجة للمياه.

من جهتها إلتقى الوزير مع نضيره الكوري “Myung-rea Cho”، وتطرق الطرفان حول وضع قطاع الموارد المائية في كلا البلدين.