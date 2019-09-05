علي حمام يشارك في الأسبوع الدولي للمياه بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية

الوطني
  • -
  • 0
علي حمام يشارك في الأسبوع الدولي للمياه بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية
بقلم أمينة داودي

يشارك وزير الموارد المائية علي حمام بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية في فعاليات الأسبوع الدولي للمياه.

وأفاد بيان للوزارة أن الفعاليات ستمتد إلى غاية 7 سبتمبر تحت شعار:”الإدارة المستدامة للمياه: الحلول الذكية للإدارة المدمجة للمياه”.

وشارك علي حمام في المائدة المستديرة لمسؤولي المياه، وهو اجتماع رفيع المستوى يهدف الى بناء توافق في الآراء، بشأن الإجراءات التي يتعين تناولها حول تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

و عرض الوزير تجربة الجزائر التحكم في ندرة الموارد المائية من خلال انتهاج سياسة محكمة ترتكز على الإدارة المدمجة للمياه.
من جهتها إلتقى الوزير مع نضيره الكوري “Myung-rea Cho”، وتطرق الطرفان حول وضع قطاع الموارد المائية في كلا البلدين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696246

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com