علي حمام يعرض الإستراتيجية الجزائرية المعتمدة لمواجهة ندرة المياه ببودابست 

عرض وزير الموارد المائية علي حمام الإستراتيجية الجزائرية المعتمدة لمواجهة ندرة المياه وتوزيعها غير المتساوي خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة للمياه المنعقدة ببودابست.

وأفاد بيان للوزارة، أن أن الوزير ذكّر بأهم التعبئة التي تم إنجازها في ظرف وجيز من “سدود ،أبار ،ومحطات التحلية”.

وبحث الوفد الجزائري عن أهم الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة، حسب توصيات أجندة عمل الأمم المتحدة لعام 2030.

وعلى هامش هذا الحدث الهام، إلتقى الوزير مع نظرائه من مصر وفلسطين والسنيغال إضافة الى البلد المضيف المجر.

كما ناقش معهم سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية، وركز على مشاريع اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية المنتظر توقيعها معهم.

وأضاف البيان أن التظاهرة الدولية جمعت 2000 شخص من صناع القرارات السياسية، الفاعلين والمؤسسات الناشطة في المجال.

كما تعمل القمة الثالثة للمياه ببودابست على الخروج بتوصيات ملموسة من شأنها أن تساهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.