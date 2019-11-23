علي ذراع: الشعب سيرد على دعاة تدويل القضية الجزائرية

إستحسنت السلطة الوطنية للإنتخابات، إلتزام قناة النهار بالميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، في بيان لها.

وشكر رئيس السلطة استجابة قناة النهار و المترشح عبد المجيد تبون بالإلتزام بميثاق أخلاقيات الممارسة الإنتخابية واصفا اياها بالاستجابة الحضارية.

وقال أن هذا التفهم يأتي في إطار العمل من أجل نجاح الجزائر و المسعى الإنتخابي، ووضع الجزائر فوق كل إعتبار.

السلطة الوطنية للإنتخابات تستحسن إلتزام النهار بالميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية

وقال المكلف بالإعلام للسلطة علي ذراع، أن وفدا من السلطة إلتقى أمس المترشح عبد المجيد تبون، وإلتقى نفس الوفد اليوم الرئيس المدير العام لمجمع النهار ،الزميل أنيس رحماني.

وأشار علي ذراع إلى أن الوفد وجد تفهما كبيرا من الطرفيين لتهدئة النفوس والالتزام بميثاق أخلاقيات الممارسة الإنتخابية.

الشعب الجزائري سيرد على من يدفعون لتدويل القضية الجزائرية

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم، قال علي ذراع أن هناك من يدفعون لتدويل القضية الجزائرية، لكن الشعب وحده من سيرد عليهم، بتوجهه للانتخابات سيوقف كل هذه المحاولات التي تسيئ للجزائر.

وعن المناظرة التلفزيونية للمترشحين، قال ذراع أن رئيس السلطة محمد شرفي إتخذ قرارا بتنظيم مناظرة بين المترشحين وهو ينتظر الرد من المترشحين في الأيام القادمة .

أما عن تقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، قد مر في ظروف حسنة بدون مشاكل تذكر.

وتنقل المترشحون من مدينة إلى مدينة دون أي مشاكل، ولم تشهد أي أعمال عنف، غير أنه هناك بعض المتطرفيين يستعملون العنف اللفظي مع بعض المترشحيين.

ودعى إلى مناقشة البرامج وليس إستعمال العنف اللفظي بدون دليل مادي.