علي ذراع: المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تمت في ظروف حسنة

كشف علي ذراع المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن المراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية جرت في ظروف حسنة.

وأوضح علي ذراع في تصريح “لوأج”، أن هذه المراجعة التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي تمت في ظروف حسنة.

وأضاف علي ذراع، أن هذا تم بالنظر للتحضيرات التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تنصيب اللجان القانونية.

وقد تم تنصيب اللجان على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن الى جانب القنصليات بالخارج، بالرغم من الظرف الاستثنائي للجزائر.

كما كشف علي ذراع، أن هناك فترة للطعون تنطلق يوم 28 سبتمبر الجاري وتدوم 5 أيام، ليتم ضبط الهيئة الناخبة بصفة نهائية.