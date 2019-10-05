علي ذراع: “تسجيل 121 متقدم لسحب استمارات الترشح للرئاسيات معظمهم شباب”

أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن آخر يوم لانقضاء اجال تسجيل قوائم انتخابية، هو يوم غد.

وأشار علي ذراع، أنه تم تسجيل نسبة عالية لم تكن متوقعة حيث تم تسجيل 121 متقدم لسحب استمارات الترشح لحد الان.

وأضاف “سجلنا نسبة عالية لسحب استمارات الترشح في أوساط الشباب”.

من جانب آخر، قال علي ذراع إن رئيس السلطة وطنية للانتخابات سيقوم غدا بتنصيب مندوبي ولاية العاصمة بومرداس بليدة تيبازة.

وسيتم هذا صباحا بفندق الجزائر سانجورج، كما سيواصل استكمال تنصيب الباقي بحر هذا الأسبوع.

وبالنسبة تمديد للتسجيل في قوائم الانتخابية، قال علي ذراع إن هناك قانون لا يمكن تجاوزه الآجال المحددة تبقى نفسها.