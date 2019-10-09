علي ذراع: “تسجيل 136 متقدم لسحب استمارات الترشح للرئاسيات”

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علي ذراع: “تسجيل 136 متقدم لسحب استمارات الترشح للرئاسيات”
بقلم نسرين محفوف

كشف علي ذراع، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن عدد المترشحين الراغبين في الترشح للرئاسيات بلغ 136.

وأكد ذراع، أن السلطة تعمل بكل شفافية و أبوابها مفتوحة للجميع، كما أنها تستمع لجميع الشكاوي التي تصلها من المواطنين.

ودعا علي ذراع، إبلاغ السلطة بأي جهة ترفضت التوقيع على الاستمارات، مطالبا جميع المخول لهم سلطة التوقيع أن يلتزم بالقانون.

وعما حدث بالجلفة، حول محاولة مواطن إعاقة عملية تنصيب المندوب الولائي، قال ذراع إنه أراد إفسادها بسبب عدم إدراجه بالقائمة.


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