علي ذراع: “صوت الشعب لن يمس.. والطريق القديمة انتهت”

أكد علي ذراع، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن صوت الشعب لن يمس، والطريق القديمة قد انتهت .

وأشار ذراع اليوم الأربعاء، أن جميع المواطنين الذين التقتهم السلطة، أكدوا على ثقتهم الكبيرة فيها وفي رئيسها.

ودعا ذراع أصحاب الآراء المغايرة الى عدم مهاجمة السلطة.

من جانب آخر، أشار ذراع أن عدد الراغبين في الترشح لم يتغير، وهو 140 راغبا.

كما انطلقت السلطة في التحضير لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح، حيث دعا ذراع كل من أكمل جمع التوقيعات وتسوية ملفه، أن يتصل لأخذ الموعد .

وبخصوص الشكاوي المتعلقة بالتصديق على الاستمارات، قال ذراع “نقول لمن يشتكي من التصديق على الاستمارات، له اعطي اسم البلدية، ولا تعمم الامر على كل بلديات الوطن”.

وأضاف “لا يوجد عندنا شخصية ثقيلة او كبيرة ،كل تتوفر فيه الشروط الدستورية فهو مرحب به”.