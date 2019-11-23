علي ذراع:  قناة النهار ملتزمة بإحترام ميثاق أخلاقيلات الممارسة الانتخابية

صرح علي ذراع المكلف بالإعلام لدى السلطةالمستقلة للإنتخابات أنها تلقت شكوتين من المترشح واحدة من تبون والاخرى من قناة النهار .

وعلى إثر ذلك تدخلت السلطةالمستقلة للإنتخابات وعلى رأسها محمد شرفي بكل حكمة وإحترافية عالية لتسوية الازمة بين تبون وقناة النهار.

من خلال إرسال وفد إلى كل من مجمع النهار ومديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون لتقصي الحقيقة وفك النزاع بين الطرفين.

اين إلتقى وفد من السلطة المستقلة للإنتخابات الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل انيس رحماني الذي جدد إالتزامه بميثاق أخلاقيلات الممارسة الانتخابية.

كما رحب الزميل انيس رحماني الذي رحب بعمل السلطة وجدد هو الاخر بالعمل مع المترشح الحر تبون كباقي المترشحين على قدم المساواة.

من جهة اخرى قام وفد من أعضاء السلطة بالإلتقاء مع المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي بدوره جدد إلتزامه بميثاق أخلاقيلات الممارسة الانتخابية.

كما صرح تبون لذات الوفد انه سيتعامل مع قناة النهار كغيرها من القناة دون تحيز.

وأشار علي ذراع أن السلطة تسهرعلى حل كل المسائل الطارئة التي تعرقل المسار الانتخابي وفق ميثاق أخلاقيلات الممارسة الانتخابية.

واضاف ذراع أن السلطة المستقلة للإنتخابات لا تذخر أي جهد في حل المشاكل حسب نصوص الميثاق منبثقة من اصول تاريخنا المجيد.