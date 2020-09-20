علي ذراع: كل المراحل المرافقة لإستفتاء الفاتح نوفمبر تخضع للبروتوكول الصحي

أكد علي ذراع، رئيس لجنة الإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن كل الظروف مهيأة لإنجاح الإستفتاء.

وأضاف علي ذراع أن كل المراحل المرافقة لمسار إستفتاء الفاتح نوفمبر تخضع للبروتوكول الصحي.

وأوضح ذراع لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى، أن السلطة المستقلة للانتخابات وقعت بروتوكول خاص مع وزارة الصحة.

وهذا لحماية المواطنين من الوباء وكيفية ضمان صحة المواطنين وحمايتهم من الأوبئة ، قبل التصويت وأثناء وبعد التصويت.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن أكبر تحدي بالنسبة للسلطة هو تحقيق أعلى نسبة من المشاركة في الإستفتاء.

وعن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، قال أنها ستدوم 8 أيام إبتداء من هذا الأحد 20 سبتمبر.

حيث سيتم إدراج المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب يوم الفاتح من نوفمبر والعملية ستكون مماثلة على مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج.

كما يتعين على أهل المتوفين مؤخرا أن يتقدموا للمكاتب الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية للإعلان عن الوفاة، ليتم شطبهم من القوائم.

كما يتوجب على المواطنين الذين غيّروا مقر سكناهم تقديم شهادة الإقامة الخاص بمقر السكن الجديد حتى يسجل في مكتب إنتخابي جديد.