علي ذراع:  لابد من التواصل بين المؤسسات الاعلامية والمترشحين والابتعاد عن تهويل وتضخيم الامور

صرح الناطق الرسمي للسلطة المستقلة للانتخابات علي ذراع حول منع بعض المترشحين لوسائل الاعلام من مرافقتهم في الحملة الانتخابية يجب ان يكون هناك التواصل بين المؤسسات الاعلامية وبين المترشحين.

صرح الناطق الرسمي للسلطة المستقلة للانتخابات علي ذراع أن كل المؤسسات الاعلامية والمترشحين أمضو على ميثاق أخلاقيقات العملية الانتخابية

وطلب علي ذراع أن على الزملاء الصحفيين ان يلتزمو العمل الاخلاقي داخل المؤسسات الاعلامية،الابتعاد عن تهويل وتضخيم الامور

واضاف خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم على المؤسسات الاعلامية الابتعاد عن تهويل وتضخيم الامور فيما يخص التعامل مع المترشحين.

كما أشار علي ذراع التواصل بين المؤسسات الاعلامية وبين المترشحين وأن يتجاوزا عن بعض الامور التي لا تخدم مصلحة الطرفين.

ورد الناطق الرسمي للسلطة المستقلة للانتخابات حول سؤال متعلق بمنع احد الصحفيين من تغطية تجمع لاحد المترشحين

هذا وقد أعلن علي ذراع انه إبتداء يوم السبت تنطلق عملية الملصقات، كما سنقيم 5 ايام من إنطلاق عملية الحملة الانتخابية.

واشار ذات المتحدث انه من خلال السلطة أن التقييم كان إيجابي وفي بعض الاحيان جيد وان المترشحين ملتزمين بقانون اخلاقيات العملية الانتخابية