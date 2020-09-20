علي ذراع: لن تكون هناك شائبة واحدة في هذا الإستفتاء.. وصوت المواطن هو الفائز

قال علي ذراع رئيس لجنة الإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن الجزائر نجحت في تحدي الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف علي ذراع خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك تحديات جديدة تنتظرنا من خلال إستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الشعب يريد أن تكون الجزائر قوية وتتطور إلى دولة القانون والحريات، ويصبح المواطنون أحرار.

وكشف ذات المتحدث، أن النظام الإنتخابي تجاوزه الزمن، ويجب وضع لجان مختصة لكتابة قوانين جديدة لتسيير العملية الإنتخابية.

وأوضح، أن التراجع سيكسر المسار الإنتخابي، لذا يجب المحافظة على النزاهة والشفافية.

داعيا المواطنين إلى مراقبة العملية، كاشفا في ذات السياق أنه “لن تكون هناك شائبة واحدة في هذا الاستفتاء وصوت المواطن هو الفاز”.