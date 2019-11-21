علي ذراع: نتمنى أن يشتغل المترشحون والإعلام خلال الحملة “خاوة خاوة”

طالب علي ذراع، المكلف بالإعلام للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من المترشحين الخمسة للرئاسيات أن يحترموا وسائل الإعلام في روح أخوية.

وخلال ندوة صحفية اليوم، قال ذراع، أن ما طرحته النهار موجودة في العالم بأسره وأن هذا لن يوقف الحملة الإنتخابية.

وأعطى مثال عن ذالك بما جرى في تونس ووجود مترشح للإنتخابات الرئاسية في السجن ورغم هذا سارت الإنتخابات بكل شفافية.

كما طالب علي ذراع من وسائل الإعلام بإحترام العمل الاخلاقي وعدم مس صمعة المترشحيين الخمسة وعدم التشهير بهم.

وقال ذراع ان المترشحيين الخمسة ملتزمون بميثاق أخلاقيات العملية الإنتخابية، وأن هناك إقبال على القاعات المخصصة للمترشحين من طرف المؤيدين للمترشحين.

وخلال 5 أيام هناك هدوء وتجاوب من الجميع، وقال أن نقاش وحوار في الافكار والبرامج والتصورات.

المترشحون راضون على ما تسير به الامور نوعا ما، و بداية من يوم الاحد ستنطلق عملية تعليق الملسقات لكل المترشحيين.