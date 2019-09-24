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علي ذراع: 50 راغبا في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر من بينهم نساء

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علي ذراع: 50 راغبا في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر من بينهم نساء
بقلم أسماء.ع

كشف علي ذراع، المكلف بالإعلام على مستوى الهيئة المستقلة للإنتخابات، أن 50 راغبا في الترشح، سحبوا استمارات التوقيع، لحد الساعة.

وقال علي ذراع، في تصريح للنهار، أن من بين الراغبين في الترشح، تتواجد نساء يرغبن في رئاسة الجمهورية.

وأضاف ذراع، أن هناك بلديات لم تنطلق فيهم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على غرار ولاية البويرة.

وسيتم ابتداءً من اليوم الثلاثاء، تنصيب اللجان البلدية والولائية، وإرسال القائمة لكل الولايات.

وأشار، المتحدث، إلى أن الهيئة تطلب بطاقة التعريف وشهادة جامعية عند سحب الإستمارات مع السن، الذي يكون 40 سنة.

وذكر، ذراع، أن هناك لوائح تحسيسية عن الانتخابات بكل اللغات ستوزع قريبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703979

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