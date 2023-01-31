علي عون: أقلام الأنسولين المحلية ستكون أقل سعرا من المستوردة

قال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن أقلام الأنسولين المصنوعة في الجزائر ستكون أقل سعرا من تلك المستوردة.

كما أشار الوزير عون خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى ولاية باتنة، إلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها إطارات صيدال، أين قدم لهم الشكر الذي يستحقونه. مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيتم قريبا إقالة إطارين من إطارات صيدال حتى يسير المجمع في اطار سياسة الدولة الحالية

وكان وزير الصناعة الصيدلانية، قد أكد عن تقديم تسهيلات استثنائية لانطلاق مصنع انتاج الأدوية السرطانية بشراكة هندية في بلدية عين ياق.

وقال إن المصنع سيسمح مع 7 مصانع أخرى مماثلة عند دخولها حيز الإنتاج بضمان 35%. من احتياجات السوق الوطنية أدوية السرطان.

كما أمر الوزير بتقليص مدة تجسيد المشروع والشروع في انتاج الأدوية الى أقل وقت ممكن. مشيرا أن هناك 6 أصناف دوائية مفقودة في السوق ستدخل قريبا جدا.

من جانب آخر، أكد الوزير اتلاف كل الكميات من الحبوب المهلوسة التي تضبطها المصالح الامنية من حين إلى آخر. مشيرا أنه لا يمكن استغلالها بأي شكل من الأشكال.